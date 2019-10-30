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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye selam

Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'da paylaşılan mesajda, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci'ye iyi dileklerde bulunuldu. Bakanlığın mesajında 'Her şutun gol olsun' dendi.

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Milli Savunma Bakanlığı, gol sevinci sırasında asker selamı veren ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci için bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

"İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!"

 

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