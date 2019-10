Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye selam Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'da paylaşılan mesajda, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci'ye iyi dileklerde bulunuldu. Bakanlığın mesajında 'Her şutun gol olsun' dendi.