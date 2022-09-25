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Spor

Milli sporcu Adem Asil'den altın madalya

Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası atlama masasında milli sporcu Adem Asil, altın madalya kazandı.

AA25 Eylül 2022 Pazar 20:47 - Güncelleme:
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Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası atlama masasında altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, atlama masasında serisini sundu.

Adem, 14.725 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Caio Souza ikinci, İsrailli Artem Dolgopyat üçüncü oldu.

Adem, halka aletinde de altın madalya elde etmişti.

ADEM ASİL KİMDİR?

Adem Asil, Mısır doğumlu Türk erkek artistik jimnastikçi ve milli takım sporcusu. Türkiye'nin Mersin kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katıldı ve takım etkinliğinde gümüş madalya kazandı.

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