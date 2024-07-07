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Spor

Milli sporcu Ahmet Burak Işık, gümüş madalya kazandı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Ahmet Burak Işık, gümüş madalya kazandı.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 23:04 - Güncelleme:
Milli sporcu Ahmet Burak Işık, gümüş madalya kazandı
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporculardan Ahmet Burak Işık, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen organizasyon sona erdi.

Ahmet Burak, erkekler 400 metre serbest finalindeki 3:48.53'lük derecesiyle 18 ve 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak gümüş madalya aldı.

TÜRKİYE MADALYA SIRALAMASINDA 3'ÜNCÜ

Türkiye Gençler Milli Yüzme Takımı böylece şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlılar, İtalya (13 altın, 9 gümüş, 3 bronz) ve Macaristan'ın (4 altın, 3 gümüş, 4 bronz) arkasında takım halinde Avrupa 3'üncülüğüne ulaştı.

Madalyaların tamamını kazanan Türkiye'nin erkek yüzücüleri ise İtalya'dan (7 altın, 4 gümüş, 1 bronz) sonra organizasyonun 2'nci en başarılı takımı oldu.

  • Ahmet Burak Işık
  • Gençler Yüzme
  • Vilnius Şampiyonası

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