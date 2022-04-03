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Spor

Milli sporcu Burhan Akbudak'tan bronz madalya

Milli sporcu Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda bronz madalya kazandı.

AA3 Nisan 2022 Pazar 20:38 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 20:38
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda bronz madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Burhan, repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Alman Pascal Eisele ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasını 6-1 kazanan Burhan, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu Burhan Akbudak, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

Türkiye, Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

  • Burhan Akbudak
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