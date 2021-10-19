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Spor

Milli yelkenci Ejder Ginyol, dünya şampiyonu

İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Ejder Ginyol, master kategorisinde şampiyon oldu.

AA19 Ekim 2021 Salı 19:56 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 19:56
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Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da Torregrande'de gerçekleşen şampiyonada Ankara Yelken Kulübünün sporcusu Ejder Ginyol'un master kategorisinde dünya şampiyonu olduğu belirtildi.

Milli sporcunun erkekler genel klasmanda 31. olduğu, Derin Cem Baba'nın 71, Kaan Özsan'ın 76, Sarp Bulut'un ise 87. sırada yarışı tamamladığı aktarıldı.

Kadınlar kategorisinde ise Derin Atakan'ın 36, Derin Deniz Sorguç'un 39, Merve Ceylan'ın 41, Yağmur Tuna'nın ise 43. olduğu kaydedildi.

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