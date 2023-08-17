İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,079
  • EURO
    29,5043
  • ALTIN
    1646.22
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporcu Hakan Büyükçıngıl'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya
Spor

Milli sporcu Hakan Büyükçıngıl'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Milli sporcu Hakan Büyükçıngıl'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya
ABONE OL

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonun üçüncü gününde serbest stilde maçlar yapıldı.

Şampiyonada 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl Ukraynalı rakibi Volodymyr Kochanov'u 11-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise üç milli sporcu repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

50 kiloda Zerda Demir, Japon rakibi Miruko Sakane ile karşılaşacak. 59 kiloda Sevim Akbaş, Polonyalı Aleksandra Weronika Witos ile 68 kilogramda yarışan Elif Şevval Kurt ise Mısırlı Menatalla Ahmed Osman Mostafa Badran ile karşılaşacak.

  • Hakan Büyükçıngıl
  • güreşçi
  • bronz madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.