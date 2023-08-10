Milli sporcu Hayrettin Yıldız Avrupa ikincisi

İsrail'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hayrettin Yıldız, 10 bin metre yürüyüş etabında Avrupa ikincisi oldu.

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hayrettin Yıldız, erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kudüs'te düzenlenen şampiyonanın dördüncü gün sabah seansında piste çıkan Hayrettin Yıldız, 25 sporcunun yer aldığı 10 bin metre yürüyüş finalinde yarıştı.

Hayrettin Yıldız, 42:13.78'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı.