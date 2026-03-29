  • Milli sporcu İrem Denktaş'tan rekorlu şampiyonluk!
Milli sporcu İrem Denktaş'tan rekorlu şampiyonluk!

İrem Denktaş, Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendi rekorunu geliştirerek altın madalyaya uzandı.

IHA29 Mart 2026 Pazar 20:02 - Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen Yeşilay Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı milli sporcu İrem Denktaş, rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği dereceyle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Mersin'de gerçekleştirilen şampiyonada, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda TOHM sporcusu olan İrem Denktaş, U21 Kadınlar 3x20 metre kategorisinde üstün bir performans sergileyerek zirveye çıktı. Denktaş, yarışmada daha önce kendisine ait olan rekoru da geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı sporcu bu derecesiyle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederken, Manisa'nın atıcılık branşındaki köklü geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi. 1954 yılında kurulan Halit Değirmencioğlu Ateşli Silahlar Poligonu ile başlayan süreçte Manisa, milli takıma sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Özellikle tüfek branşında son 15 yıldır Türkiye şampiyonluğunu bırakmayan Manisa, bu alandaki iddiasını sürdürüyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İrem Denktaş'ın Türkiye şampiyonu olması ve kendi rekorunu yeniden kırarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Manisa, atıcılık branşında köklü geçmişi ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'nin öncü illerinden biri olmaya devam ediyor. Bu başarı, disiplinli çalışmanın ve doğru altyapı yatırımlarının bir sonucudur" dedi.

Öztürk, Manisa'nın atıcılıkta yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğini ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

