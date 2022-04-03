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Spor

Milli sporcu Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli sporcu Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.

AA3 Nisan 2022 Pazar 19:15 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 19:15
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.

Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.

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