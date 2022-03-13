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Spor

Milli sporcu Pınar Akyol, Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda 23 yaş altı kadınlar gülle atmada Pınar Akyol altın, erkekler 23 yaş altı disk atmada gümüş madalya kazandı.

AA13 Mart 2022 Pazar 00:31 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 00:31
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Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda milli atletlerden Pınar Akyol altın, Osman Kul ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentinde yapılan organizasyonda Pınar Akyol, 16,30 metrelik derecesiyle 23 yaş altı kadınlar gülle atmada kürsünün birincilik basamağına çıktı ve üstü üste ikinci kez bu başarıya ulaştı.

Erkekler 23 yaş altı disk atma müsabakasında yarışan milli sporcu Osman Kul ise 55,61 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

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