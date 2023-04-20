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Spor

Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu!

Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda yarı finalde Martina Kuenz'i yenerek altın madalya kazandı.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 22:47 - Güncelleme:
Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu!
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.

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