Milli sporcular için tarihi imza

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı protokolle, sporcu öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştıracak. Yıllardır beklenen sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Bakanlık merkez binada düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yüksek öğretimde yüzde yüz destek” temalı çalışmanın mutabakat metnine, 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte imza attı. “Türk sporu açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “Okul mu spor mu?’ tereddütüne son verecek bu anlaşmayı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile milli sporcular vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme imkanına kavuşacak. Hangi bölüm olursa olsun yüzde yüz burslu tahsil imkanına erişecek. Orta öğretim okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı her yıl 2 milyon 200 bin, ancak bu sayı üniversitede düşüyor. Temel sebebi akademik tercih. Bu kaybı en aza indireceğiz. Milli sporcuların sadece spor bilimleri fakültelerini tercih etmeleri halinde sağlanan imkanları genişleteceğiz.

İŞTE BURSLU ÜNİVERSİTELER

ACIBADEM, Altınbaş, Atılım, Aydın, Bahçeşehir, Beykent, Bezmialem, Biruni, Çankaya, Esenyurt, Fatih Sultan Mehmet, Fenerbahçe, Gedik, Gelişim, Kadir Has, Koç, Kültür, Lokman Hekim, Maltepe, Medipol, Okan, Sabahattin Zaim, Sabancı, TED, Ticaret, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Türk Hava Kurumu ve Ufuk.