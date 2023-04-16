Milli sporcular İspanya'da 5 madalya kazandı

Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Açık Tekvando Turnuvası'nda 3'ü altın 5 madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren ve Alicante kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Turnuvada kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile 67 kiloda İkra Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonda kadın takım sıralamasında 2'nci, genel sıralamada ise 3'üncü oldu.