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Spor

Milli sporcular Özge Yılmaz ve Ece Haraç'tan altın madalya

Milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç, Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlarda altın madalya kazandı.

DHA14 Kasım 2021 Pazar 23:25 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 23:25
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Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Belçika'nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlar müsabakaları oynandı. Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Özge Yılmaz ve Ece Haraç çifti, finalde Sırp Sabina Surjan - Tijana Jokic ikilisiyle karşı karşıya geldi. Milliler, 2-0 geriye düştükleri müsabakayı 3-2 kazanarak, çift kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

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