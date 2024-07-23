Milli sporcular, Paris 2024 için Fransa'da

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye Milli Olimpiyat Takımı (Team Türkiye), Fransa'ya geldi.

Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen "Team Türkiye"yi, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilen milli sporcular, otobüslerle konaklayacakları Olimpiyat Köyü'ne gitti.

Çakır: "Sporcularımız, 100. yıl takımında yer aldıkları için çok gururlular"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris 2024'ün anlamlı bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak olimpiyatlardaki 100. yılımız. Yine 100 yıl önce katıldığımız Paris'teyiz. Sporcularımız 100. yıl takımında yer aldıkları için çok gururlular. Profesyonel sporcu ve elit sporcu olmak kolay değil. 1 yıldan fazla evine uğramayan, ailesini çok az gören ve göremeyen sporcularımız var. Aylardır kamptalar ve çok sıkı hazırlandılar. En büyük özveriyi onlar gösterdiler. Umut ediyoruz ki tüm sporcularımız buradan mutlu dönecek. Biz de elimizden geldiğince onlara en iyi koşulları sağlamaya çalıştık. Çok güzel bir köy ortamı oluşturduk. Tabii ki insanlarımızın beklentisi madalya. Biz de umut ediyoruz ki Tokyo'da kazanılan iki altın madalyanın üzerine çıkacağız. İnşallah her şey çok güzel olur sporcularımız, bizler ve 85 milyon mutlu bir şekilde olimpiyatları sonlandırırız."