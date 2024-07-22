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Spor

Milli sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları için Paris'e uğurlanacak

Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan milli sporcular yarın İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle Fransa'ya yolcu edilecek. Uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da katılacak.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Milli sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları için Paris'e uğurlanacak
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26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcular için yarın uğurlama töreni yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı törenle yolcu edilecek olan olimpik kafilenin, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Paris'e gideceği aktarıldı.

Team Türkiye uğurlama töreni saat 12.00'de başlayacak

Olimpik kafile, Türkiye'nin farklı illerinde yapılan kamplardan sabah hareket edecek uçaklarla İstanbul'da olacak ve uğurlama töreni için VIP Salonunda bir araya gelecek. Saat 12.00'de başlayacak törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak saat 13.30'da sporculara hitap edecek.

Saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan "Team Türkiye" aile fotoğrafı çekiminin ardından olimpik kafile, özel uçakla Paris'e uğurlanacak.

  • Paris 2024
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