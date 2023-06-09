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Spor

Milli sporcular Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'nda 5 madalya kazandı

Azerbaycan'da düzenlenen Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'nda milli sporcular 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Milli sporcular Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'nda 5 madalya kazandı
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki organizasyonda gülle atma kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporcu Nuh Bolat 18.45'lik derecesi ile birinci olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Organizasyonda 400 metrede milli atlet Oğuz Akgül 48.56'lık derecesi ile altın, üç adım atlamada Gizem Akgöz 13.41'lik derecesi ile altın, aynı kategoride (üç adım atlama) Mesut Bülbül 15.65'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Bakü'deki yarışmada 100 metrede yarışan ay-yıldızlı sporcu Orçun Ünalan ise 10.65'lik derecesi ile gümüş madalya kazandı.

SALİH KORKMAZ'DAN LİTVANYA'DA İKİNCİLİK

Öte yandan Litvanya'nın Alytus kentinde gerçekleştirilen 49. Uluslararası Yürüyüş Yarışması'nda ise milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yarışında 1.22.33'lük derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda milli sporculardan Şahin Şenoduncu ise 1.24.27'lik derecesi ile yedinci oldu.

  • Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması
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