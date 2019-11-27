Milli sporculara burs müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında bugün uluslararası seviyede önemli başarı kazanan milli sporculara tam burs imkanı sağlayacak protokol imzalanacak
STAR
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçiriliyor. Öğrencilerin sporla eğitimi bir arada sürdürebilmesi için bugün 30 vakıf üniversitesiyle önemli bir protokole imza atılacağı belirtildi. Anlaşmayla milli sporcuların vakıf üniversitelerinde artık tam burslu okuyabilecekleri kaydedildi. Protokolün detayları bugün Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanacak.
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