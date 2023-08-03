İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9545
  • EURO
    29,5867
  • ALTIN
    1677.07
  • BIST100
    7221.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporculardan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 6 madalya
Spor

Milli sporculardan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 6 madalya

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın 6. gününde yarışan milli sporcular 2 altın, 4 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Milli sporculardan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 6 madalya
ABONE OL

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın altıncı gününde milli sporcular 2 altın, 4 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Tekvando erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, atletizm kadınlar cirit atmada ise Eda Tuğsuz altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda tekvando 73 kiloda Mervenur Erdem, wushu sandada 60 kiloda Berna Tut gümüş madalya aldı. Erkeklerde ise atletizm üç adım atlamada Necati Er, wushu sanda kategorisinde de Mehmet Demirci gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 3 altın, 8 gümüş, 7 bronz olmak üzere 18'e yükseldi.

  • SPOT
  • Çin Yaz Oyunları
  • milli sporcular

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.