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Spor

Milli sporculardan 6 madalya

Milliler, Kırgızistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.

4 Eylül 2023 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Milli sporculardan 6 madalya
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Kırgızistan'da düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Organizasyonun ilk gününde grekoromen gençlerde Eren Uzun 77 kiloda altın, Kemal Yıldız 72 kiloda altın, Murathan Çimen 60 kiloda gümüş, Kemal Yurt 55 kiloda gümüş, Hamza Kurak 67 kiloda bronz madalya elde etti.

Gençler grekoromen kategorisinde takım olarak da gümüş madalya kazandı.

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