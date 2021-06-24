İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2021 Perşembe / 14 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7088
  • EURO
    10,403
  • ALTIN
    497.363
  • BIST100
    1410.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporculardan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 9 final hakkı
Spor

Milli sporculardan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 9 final hakkı

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:42
ABONE OL

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da devam eden organizasyonda atlama masasında Adem Asil, 14.116 puanla finale kalırken Ahmet Önder de 13.633 puanla yedek finalist oldu.

Paralel bar elemesini Ferhat Arıcan 15.200, Ahmet Önder 14.766 puan alarak ilk iki sırada tamamladı.

Barfikste Ahmet Önder 13.933 puanla finale yükselirken Adem Asil, 10.666 puanla yedek finalist oldu.

Dün yapılan elemelerde yerde Adem Asil ve Ahmet Önder, kulplu beygirde Ferhat Arıcan, halkada İbrahim Çolak ve Ahmet Önder finale kalmayı başarmıştı.

Dünya Kupası'nda alet finalleri yarın ve cumartesi günü yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.