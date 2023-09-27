İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3351
  • EURO
    28,7618
  • ALTIN
    1644.76
  • BIST100
    8213.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milli sporculardan bronz madalya

Milli para atıcılar, WSPS Dünya Şampiyonası'nda takım halinde bronz madalya kazandı.

27 Eylül 2023 Çarşamba 23:40 - Güncelleme:
Milli sporculardan bronz madalya
ABONE OL

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mili sporculardan bronz madalya.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası'nın 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 takım disiplininde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl ekibi, bronz madalyaya ulaştı.

WSPS Dünya Şampiyonası 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 disiplininde bireysel kategoride milli sporcu Taha Yasin Küsmüş, 570 puanla 4. sırada final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, final etabında topladığı 114.1 puanla organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Bu kategoride milli sporculardan Murat Oğuz, 554 puanla 20. sırada, Cevat Karagöl ise 550 puanla 26. sırada yer aldı.

  • milli para atıcılar
  • WSPS Dünya Şampiyonası
  • bronz madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.