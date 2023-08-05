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Spor

Milli sporculardan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda 2 madalya

Berlin'de süren Dünya Okçuluk Şampiyonası makaralı yay kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Emircan Haney 7. İpek Tomruk ise 4. oldu.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Milli sporculardan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda 2 madalya
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Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yayda milli sporculardan Emircan Haney 7'nci, İpek Tomruk ise 4'üncü oldu.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada erkeklerde Emircan Haney, çeyrek finalde Polonya'dan Lukasz Przybylski'yle karşılaştı. Rakibine 148-144 yenilen milli sporcu organizasyona veda etti.

Kadınlarda ise İpek Tomruk, Tayvan'dan Li Ju Chin'i çeyrek finalde 143-141 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde Meksika'dan Andrea Becera'yla karşılaştı ve 147-144 kaybetti. İpek, bronz madalya maçında ise Hindistan'dan Jyothi Surekha Vennam'a 150-146 kaybetti ve 4. oldu.

  • Ipek Tomruk
  • Emircan Haney
  • okçuluk

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