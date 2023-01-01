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Spor

Milli su altı sporcularından 53 madalya!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 2022 yılında milli sporcuların uluslararası yarışmalarda 17 altın, 20 gümüş, 16 bronz olmak üzere 53 madalya kazandığını açıkladı.

AA1 Ocak 2023 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Milli su altı sporcularından 53 madalya!
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Federasyonun 2022 yılı faaliyet ve başarılarının değerlendirildiği açıklamada, geçen yılın sualtı sporlarında Türkiye adına ilklerin ve rekorların yılı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yönetimi, bütün kurullarıyla birlikte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri dikkate alan, sorumluluk sahibi, hesap verebilen ve ülkesinin başarısını kendi başarısından daha çok önemseyen insanları sualtı camiasına kazandırmak için var gücüyle çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl federasyonun ilk kez yaptığı icraatlar arasında, paletli yüzme branşının ilk kez okul sporları faaliyetlerine dahil edilmesi, dalış turizmine ilgiyi artırmak için federasyon ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "29 Ekim Cumhuriyet Dalışı Sualtı Görüntüleme Etkinliği" sayıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ankara'da geniş katılımlarla engelli dalışı etkinlikleri düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli sporcularımız geçen yıl katıldıkları uluslararası yarışmalarda 17 altın, 20 gümüş, 16 bronz olmak üzere 53 madalya kazandı. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

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