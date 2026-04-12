  Milli taekwondocu Cansu Şeyhoğlu'ndan dünya ikinciliği!
Spor

Milli taekwondocu Cansu Şeyhoğlu'ndan dünya ikinciliği!

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Cansu Şeyhoğlu, finale kadar yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 23:49
Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Şeyhoğlu, gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve 117 ülkeden 995 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden Cansu Şeyhoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. Şeyhoğlu, son 64 turunda Suudi Arabistan'dan Merail Mohammed'i 2-0, son 32 turunda Senegal'den Marie Fall'ı 2-0, son 16 turunda Belarus'dan Palina Zabauka'yı 2-0, çeyrek finalde Brezilya'dan Manoela Erkmann'ı 2-1 ve yarı finalde Mısır'da Salma Mohammed'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin'den Kunyue Ren'e 2-0 mağlup olan milli sporcu dünya ikincisi oldu.

İlk gün mücadele eden diğer sporculardan erkekler +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak çeyrek final, kadınlar 46 kiloda Neslihan Bozkurt ise son 32 turunda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın ikinci gününde 3 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

  • taekwando
  • cansu şeyhoğlu
  • milli sporcu

