Milli Takım 5 yıl sonra İstanbul'da
TFF, A Milli Futbol Takımımızın EURO2020 elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ile yapacağı karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasına karar verdi.
Türkiye, böylece 5 yıl sonra İstanbul'da bir maçta boy gösterecek.
Andorra ile 7 Eylül tarihinde oynanacak maçın hangi stadyumda olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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