Milli Takım Avrupa Altın Ligi'nde Belarus'u devirdi

30 Mayıs 2021 Pazar 22:46 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:46

Filenin Efeleri, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk etabını lider olarak tamamladı. Belarus'un başkenti Minsk'in ev sahipliğinde düzenlenen ilk etabı namağlup zirvede bitiren millilerde, Belarus karşısında en skorer isim 15 sayıyla Yiğit olurken ona; Adis Lagumdzija 13, Bedirhan 10, Burak 8, Oğuzhan 6, Murat 2 ve Ahmet 1'er sayıyla eşlik etti.

Karşılaşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap karşılaşmalarını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.

SALON: Chyzhovka-Arena

HAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner(L), Beytullah (L), (Efe, Ahmet, Mirza)

BELARUS: Tsiushkevich, Davyskiba, Pranko, Babkevich, Bahatka, Panasenko, Budziukhin (L), Lazuka (L), (Burau, Shkredau, Kurash)

SETLER: 25-21, 25-20, 25-16

SÜRE: 75 dakika (26', 26' ,23')