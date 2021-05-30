İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2021 Pazar / 18 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli Takım Avrupa Altın Ligi'nde Belarus'u devirdi
Spor

Milli Takım Avrupa Altın Ligi'nde Belarus'u devirdi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki üçüncü maçında Belarus'u 25-21, 25-20, 25-16'lık setler sonucunda 3-0 mağlup etti.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:46 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:46
ABONE OL

Filenin Efeleri, bu sonuçla Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk etabını lider olarak tamamladı. Belarus'un başkenti Minsk'in ev sahipliğinde düzenlenen ilk etabı namağlup zirvede bitiren millilerde, Belarus karşısında en skorer isim 15 sayıyla Yiğit olurken ona; Adis Lagumdzija 13, Bedirhan 10, Burak 8, Oğuzhan 6, Murat 2 ve Ahmet 1'er sayıyla eşlik etti.

Karşılaşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap karşılaşmalarını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.

SALON: Chyzhovka-Arena

HAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner(L), Beytullah (L), (Efe, Ahmet, Mirza)

BELARUS: Tsiushkevich, Davyskiba, Pranko, Babkevich, Bahatka, Panasenko, Budziukhin (L), Lazuka (L), (Burau, Shkredau, Kurash)

SETLER: 25-21, 25-20, 25-16

SÜRE: 75 dakika (26', 26' ,23')

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.