Milli Takım, Balkan 2.si oldu

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Yunanistan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu ikinci tamamladı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, finalde Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibine 25-19, 25-21, 21-25 19-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan milliler, organizasyonda ikinci oldu.

Milli takım, 11-23 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.