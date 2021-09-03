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Spor

Milli Takım Cebelitarık maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Cebelitarık ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 22:53 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 22:53
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Karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kampına İspanya'da katılan Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü de antrenmanda yer aldı.

Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ise idmana katılmadı. Kamp yapılan otelde kalan iki oyuncu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da antrenmanı izledi.

Victoria Stadı'nda yarın oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

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