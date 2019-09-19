Milli Takım, FIFA’da 35’inci sıraya çıktı

Belçika zirvede yer alırken, rakiplerimizden Fransa ikinci sıraya tırmandı. Brezilya ise 3. basamağa indi. Vedat Muriçli Kosova ise 119. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız ise FIBA sıralamasında 15. olurken ABD birinci, İspanya ikinci sırada yer aldı.