Milli Takım, FIFA’da 35’inci sıraya çıktı
Andorra ve Moldova maçlarını kazanan A Milli Futbol Takımımız, FIFA Dünya sıralamasında 35. sıradan 36. sıraya çıktı.
- Star
Belçika zirvede yer alırken, rakiplerimizden Fransa ikinci sıraya tırmandı. Brezilya ise 3. basamağa indi. Vedat Muriçli Kosova ise 119. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız ise FIBA sıralamasında 15. olurken ABD birinci, İspanya ikinci sırada yer aldı.
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