21 Eylül 2021 Salı 23:10 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:12

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a karşı 3-0'dan, 3-3'e gelen maçın ardından bir hayli üzgündü. Siyah-Beyazlılar'ın hocası geceyi 'talihsiz' olarak özetlerken, öğrencilerinin sahada daha net bir futbolla oynamaları gerektiğini söyledi.

'TELAFİSİ OLMAYAN BİR MAÇ DEĞİL'

"Geçen maç ve bu maç... Enteresan oyunlar oynuyoruz. Maalesef art arda goller yedik. Oyuncularım sahada daha net olmalıydı. Bu oyun ciddiye alınması gereken bir oyun, sert ve zor oyun. Bugün beceremedik, bu türk skorlar gelebilir sezon içerisinde. Maçtan dersler çıkarmamız lazIm. Oyunsal anlamda oyuncularla konuşmamız gerekecek. 2 puan kaybettik üzgünüz tabii ama telafisi olmayan bir maç değil. Ancak sonradan oyuna soktuğumuz oyunculardan hiç katkı alamadık. Bizim adımıza bu çok üzücü oldu."



'BİZE GELEMEDİ DİYE Mİ YAPTI?'

Sergen Yalçın maçın bitmesiyle sahanın karışmasını ve Mario Balotelli'nin gol sevincinde kendisine yaptığı hareketi de şu sözlerle anlattı:



"Maçın bitiş düdüğüyle hakeme 'Maç bitmişti neden oynattın?' dedim, o da sakatlıktan bahsetti. Bence bitmesi gerekiyordu. Balotelli'ye gelirsek; direkt bana yaptı, sarı kart gördü. ben ilk defa gördüm böye bir şeyi. Futbolcunun bir hocaya yapmaması gereken bir hareket. Benim muhattabım değil. Kendisiyle görüşmedim, temasım olmadı. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı? Kendisi adına üzücü, benlik durum yok. Kendi seviyesini belli etti."

Yalçın sakatlanan Ghezzal ve Larin'in durumlarının da yarın belli olacağını açıkladı. bilmiyorum, yarın belli olur. 3 günde 1 oynanan oyunlar bu durumlara sokuyor kulüpleri.

'HAYATIMDA GÖRMEDİM'



"Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum, burada bir şeyler söylemem de mantıklı gelmiyor. Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu (Balotelli) geliyor, bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı, hayatımda görmedim."

'KUNTZ DİREKT SÖYLESİN, KIVIRTMAYA GEREK YOK'



"Yine benimle ilgili başka açıklamalar geliyor. Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya başladı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok. Ben kiminle konuşacaksam direkt konuşuyorum. O başka bir şey, öbürü başka bir şey söylüyor. Kimseyle diyaloğa girmiyorum, isteyen varsa da gelsin gireriz."