Milli takım için ilk aday Aykut Kocaman

A MİLLİ Takım’da 17 Kasım’dan sonra büyük ihtimalle Mircea Lucescu döneminin biteceği belirtilirken, gözler göreve kimin geleceği sorusunun cevabına çevrildi. Futbol Federasyonu’nda bazı yöneticilerin şimdiden hoca arayışına başladıkları ve listenin ilk sırasında yer alan ismin ise Fenerbahçe’nin eski teknik patronu Aykut Kocaman olduğu öğrenildi. Şu anda boşta olan Kocaman’ın Ay-Yıldızlı takımda görev yapmaya sıcak baktığı ve beklemede olduğu belirtildi. Ayrıca Milli Takım için alternatif olarak daha önce de bu görevi yapan Ersun Yanal ismi de konuşuluyor.