Milli takımın grupta son oynadığı İzlanda mücadelesine ilk 11'de başlayan Hasan Ali Kaldırım, Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Andorra maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın ve Cenk Tosun'u tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş; savunmayı Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Yusuf Yazıcı, solda Güven Yalçın ve ortada da Hakan Çalhanoğlu görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Cenk Tosun sahaya çıktı.

A Milli Takım'ın formasını 6 Eylül 2013'te ilk kez Andorra'ya karşı giyen Hakan Çalhanoğlu, 6 yıl sonra yine bir Andorra maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Hakan, 6 yıl önce Andorra'ya karşı forma giyen milli takımdan bugün sahada olan tek isim olma özelliğini de taşıdı.

ANDORRA'DA TEK EKSİK

Andorra Milli Takımı'nın, Türkiye mücadelesinde tek eksiği bulunuyor.

Cezalı olan Chus Rubio bu karşılaşmada forma giyemedi.