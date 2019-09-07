26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milli Takım kadrosunda 6 isim değişti

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli takımın grupta son oynadığı İzlanda mücadelesine ilk 11'de başlayan Hasan Ali Kaldırım, Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.
 
Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Andorra maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın ve Cenk Tosun'u tercih etti.
 
Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş; savunmayı Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Yusuf Yazıcı, solda Güven Yalçın ve ortada da Hakan Çalhanoğlu görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Cenk Tosun sahaya çıktı.
 
A Milli Takım'ın formasını 6 Eylül 2013'te ilk kez Andorra'ya karşı giyen Hakan Çalhanoğlu, 6 yıl sonra yine bir Andorra maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
 
Hakan, 6 yıl önce Andorra'ya karşı forma giyen milli takımdan bugün sahada olan tek isim olma özelliğini de taşıdı.
 
ANDORRA'DA TEK EKSİK
 
Andorra Milli Takımı'nın, Türkiye mücadelesinde tek eksiği bulunuyor.
 
Cezalı olan Chus Rubio bu karşılaşmada forma giyemedi.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Başkan Erdoğan Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AB ve NATO, Rusya ile Ukrayna'nın esir değişiminden memnun

AB ve NATO, Rusya ile Ukrayna'nın esir değişiminden memnun

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi

HDP önünde eylemdeki anne beton zeminde uyudu

HDP önünde eylemdeki anne beton zeminde uyudu

Fransa açıkladı: Hedefimiz İran'ın uymasını sağlamak

Fransa açıkladı: Hedefimiz İran'ın uymasını sağlamak

Çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı

Çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA