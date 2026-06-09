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Spor

Milli Takım kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın, Arizona'da taraftarlara açık yaptığı antrenmanın ardından kafileye eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 10:50 - Güncelleme:
Milli Takım kafilesine eşlik eden polis kaza yaptı
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak yaptı. Antrenman sonrasında kamp yaptığı otele gitmek üzere yola çıkan milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Milli takım kafilesi de yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.

Polisin yaralı olduğu görülürken, milli takımın sağlık ekibi de yaralı polise müdahale etti.

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