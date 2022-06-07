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Spor

Milli Takım, Litvanya maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA7 Haziran 2022 Salı 00:18 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Vilnius'taki LFF Stadyumu'da yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik antrenmanla son buldu. Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz, sakatlıkları nedeniyle bu akşam yapılan antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını, Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da tribünden takip etti.

A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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