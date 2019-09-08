Grumumuzda oynanan maçlarda İzlanda sahasında Moldova'yı 3-0 mağlup etti. İzlanda bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Fransa ise sahasında arnavutluk karşısında yine farklı galip gelerek 9 olan puanını 12'ye çıkardı. Bu sonuçların ardından elemelerde 5. maçların ardından puan durumu da şekillendi. Türkiye ise Andorra karşısında ölüp ölüp dirildiği müsabakada 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu şöyle oldu;

1) Fransa 12

2) Türkiye 12

3) İzlanda 12

4) Arnavutluk 6

5) Moldova 3

6) Andorra 0

MAÇ SONUÇLARI

Türkiye 1-0 Andorra

Fransa 4-1 Arnavutluk

İzlanda 3-0 Moldova