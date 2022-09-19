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Spor

Milli Takıma ağır suçlama! ''Ambargo koyuyorlar''

UEFA Uluslar C Liginde oynayacak Türkiye Milli Takımının açıklanan aday kadrosu tartışmalara neden oldu. Beşiktaş eski altyapı hocası Emrah Bayraktar, 'Beşiktaşlı oyunculara milli ambargo uygulanıyor' iddiasında bulundu.

Ajansspor19 Eylül 2022 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
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A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubu'nda 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'deyse deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Namağlup ve gol yemeden lider olan Türkiye'nin bu iki maç için aday kadrosu açıklandı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadroya Beşiktaş 'tan kimseyi almadı. Kendisi de 90'larda Beşiktaş forması giyen Kuntz'u bu tercihi siyah beyazlı camiada tepkiyle karşılandı.

ADAY KADRO'DA BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE YOK

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) pazar akşamı yapılan açıklamada Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı maçta sakatlanan Salih Özcan'ın kadrodan çıkartıldığı açıklandı. Açıklamada kadroya Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ile Fenerbahçe 'den İsmail Yüksek'in alındığı belirtildi. Kuntz, bir kez daha Beşiktaş'tan kimseyi çağırmadı. Siyah beyazlılar bu sezona iyi bir giriş yapan Salih Uçan ve Berkay Vardar'ın A milli takıma davet edilmemesine tepki gösterdi. Diğer yandan "Beşiktaş'a milli ambargo mu var" sorusu ortaya atıldı. Ve bu soruyu da bir isimden destek geldi.

"BEŞİKTAŞA AMBARGO UYGULANIYOR"

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray 'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da altyapısında görev alan bir çok genç yeteneği Türk futbolcuna kazandıran teknik direktör Emrah Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a bir ambargo uygulandığını öne sürdü. Bayraktar, "Beşiktaş Akademi Direktörü olarak çalıştığım yıllarda, Genç Milli Takım tercihlerinde Beşiktaş oyuncularının sürekli geri plan itildiğini gözlemlemiştim. Bu konuyla ilgili tartışmalarım da oldu. Ama geldiğimiz noktada bunun Akademi'ye özgü bir tutum olmadığını görüyorum" dedi. Bayraktar, bu paylaşımıyla artık Beşiktaş A Takımı oyuncularının da geri itildiğini iddia etti.

SALİH UÇAN NASIL OLMAZ

Salih Uçan ve Berkay Vardar'ı kadroya çağırmayan Stefan Kuntz'un Galatasaray'da yedek kalan ve sadece 103 dakika süre alan Berkan Kutlu'yu davet etmesi de yine Beşiktaş taraftarının tepki göstermesinin bir başka nedeni oldu. Salih Uçan, bu sezon 7 maçta 550 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asitle oynadı. Berkay Vardar ise 4 maçta 242 dakika süre aldı. Milli takım seçiciler Vardar'ı A milli takım yerine U19'a aldı.

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