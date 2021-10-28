Star.com.tr 28 Ekim 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:20

Werder Bremen forması giyen Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi, Türk Milli Takımı'nı mı yoksa Alman Milli Takımı'nı mı seçeceği sorusu üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sağ kanatta görev alan ve "Yeni Hamit Altıntop" yorumları yapılan Eren Dinkçi'nin, doğduğu şehir olan Bremen ile güçlü bir bağı var. Ancak 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye için de benzer duygulara sahip olduğunu ortaya koydu.

"TÜRKİYE BENİM VATANIM"

Werder Bremen'in resmi internet sitesine konuşan Eren Dinkçi, "Anne ve babanızın anavatanı olan Türkiye ile nasıl bir bağlantınız var?" sorusu üzerine "Benim için Türkiye aynı zamanda vatanımdır. Babam Almanya'da doğdu ama Türkiye'de büyüdü. Ailemin anne tarafı Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'yi çok fazla ziyaret ediyoruz ve bu yüzden ülkeyle bir bağlantım var." cevabını verdi.

"ALMANYA'NIN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇLARINI İZLİYORUZ"

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; gurbetçi futbolcu milli takım düzeyinde Türkiye'yi mi yoksa Almanya'yı mı seçeceğiyle ilgili bir soru üzerine ise "Almanya'da doğdum ve benim evim Bremen ama Türkiye'ye duygusal anlamda çok bağlıyım. Bu yüzden karar vermek kolay değil. Milli maç dönemlerinde Almanya yerine Türkiye'nin müsabakalarını izliyoruz ve bu maçlar için heyecanlanıyorum." ifadelerini kullanarak A Milli Takım forması için yeşil ışık yaktı!

"HEDEFİMİZ BUNDESLIGA"

Bundesliga2'de (Almanya 2. Futbol Ligi) mücadele eden Werder Bremen'de bu sezonki hedeflerinden de bahseden Dinkçi, ligdeki her takımı yenebilecek kalitede olduklarını belirterek, "Umarım Bundesliga'ya yükseliriz. İyi futbol oynayabileceğimizi gösterdik. Ancak daha istikrarlı şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

"HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Eren Dinkçi kişisel kariyerinde ise Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde forma giymeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedeflediğini ifade ederek "Ancak şu anda geleceğin ne olacağını ve hangi kulüpte oynamak istediğimi düşünmüyorum" diye konuştu.

EREN DİNKÇİ KİMDİR?

13 Aralık 2001'de Almanya'nın Bremen şehrinde doğan Eren Dinkçi Hemelingen, Sebaldsbrück, Oberneuland ve Borgfeld altyapılarında forma giydikten sonra 2019 yılında Werder Bremen U19 takımına transfer oldu.

2019-2020 sezonunda Bundesliga U19 Gençlik Ligi'nde 20 maçta 22 gol, 12 asistle oynayan ve gol kralı olan Eren adından söz ettirmeye başladı.

2020-2021 sezonunda Werder Bremen A takımına yükselen ve 8'i Bundesliga olmak üzere 18 resmi maça çıkan genç futbolcu bu ligde 1 gol atarken, toplamda 8 kez fileleri havalandırdı.

Bundesliga'dan düşen Werder Bremen'de forma giymeye devam eden Dinkçi, bu sezon ise forvet mevkinden daha çok sağ kanatta görev almaya başladı ve 9 resmi maçta 1 asist yaptı.

Türkiye U19 Takımı ile 1 maça çıkan Eren Dinkçi, Almanya U20 Takımı'yla ise 3 karşılaşmaya çıktı. Eren son olarak 7 Ekim 2020'de Almanya'nın İsviçre'yi 3-1 yendiği maçta forma giydi.