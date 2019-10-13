Milli takımda 2 isim Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle Fransa maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
EURO2020 Elemeleri'nde pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımız'da, Emre Belözoğlu'ndan sonra Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.