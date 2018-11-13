Milli takımda 4 yıldız futbolcu antrenmanda yer almadı

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya sonradan dahil edilen Bursaspor'un kalecisi Okan Kocuk da katıldı.

Dün yapılan çalışmada yer almayan Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu da idmanda yer aldı.

Mahmut Tekdemir antrenmanda yer almadı

Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir idmana katılmazken, üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.