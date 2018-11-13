Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milli takımda 4 yıldız futbolcu antrenmanda yer almadı

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya sonradan dahil edilen Bursaspor'un kalecisi Okan Kocuk da katıldı.

Dün yapılan çalışmada yer almayan Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu da idmanda yer aldı.

Mahmut Tekdemir antrenmanda yer almadı

Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir idmana katılmazken, üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA