Milli Takım'da Abdülkadir Ömür ilk kez ilk 11'de

16 Kasım 2021 Salı 22:13 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 22:13

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'a konuk oldu.

Ay-Yıldızlı takımımızın ilk 11'inde Cebelitarık maçına göre 2 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, orta sahada Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir'i görevlendirdi.

Kuntz, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta tercih etti.

Abdülkadir Ömür, ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer aldı. Ayrıca Ömür, 31 Mayıs'taki Gine maçı sonrasında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.