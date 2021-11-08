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Spor

Milli Takım'da Cebelitarık ve Karadağ maçlarının mesaisi başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

DHA8 Kasım 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:00
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin fitness salonunda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.00'de ve 17.00'de yapacağı çift antrenmanla Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

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