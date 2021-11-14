İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2021 Pazar / 9 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli Takım'da Karadağ mesaisi başladı
Spor

Milli Takım'da Karadağ mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA14 Kasım 2021 Pazar 14:01 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 14:01
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Cebelitarık maçında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda geçiş oyunlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Kampa dün katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ise hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak THY ait uçakla Karadağ'a gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.