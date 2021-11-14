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Spor

Milli Takım'da Mert Müldür'den kötü haber

A Milli Takım'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla Karadağ maçı öncesi cezalı duruma düştü.

14 Kasım 2021 Pazar 07:44 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 07:44
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A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 2. yarısının başında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil ve 84. dakikada Milli Takım 'ın 6. golünü atan Mert Müldür, 85. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grup maçlarında ikinci sarı katını gören 22 yaşındaki savunmacı, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek. Mert ayrıca, Cebelitarık'a attığı golle A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan ve aldıkları farklı galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Mert, 'Bu maçı farklı kazanmak istiyorduk. Girmeden önce hocamız bize öne doğru fazla hücum yapmaya çalışın dedi. İlk golümü attım. Norveç'in 0-0 berabere kaldığını duyduğumuzda çok mutlu olduk. Berkan oyuna girdiğinde, 1-0 dedi korkuttu bizi ama 6 gol atmaya çalıştık.' diye konuştu.

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