Milli Takımda Rusya hazırlıkları tam kadro başladı

DHA 12 Kasım 2020 Perşembe 21:56 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 21:56

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kaleli taktik antrenman yapıldı. Hırvatistan müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı. Kampa dün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de bu akşam yapılan saha çalışmasında yer aldılar.

Ay-yıldızlılar, yarın akşam aynı saatte yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.