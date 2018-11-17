Milli takımda Serdar Aziz sakatlandı
Türkiye A Milli Takım'ın İsveç ile oynayacağı maç öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Serdar Aziz, kadrodan çıkartıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - İsveç maçı öncesinde Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Galatasaraylı oyuncu, ısınma esnasında kasığında ağrı hissederken kadrodan çıkartıldı. Sakatlanan Serdar Aziz yerine İsveç karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan görev aldı.
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