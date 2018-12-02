A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 eleme grubundaki rakipleri belli oldu
12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020 Finalleri öncesi eleme grupları kura çekimi yapıldı. Milli takımımızın rakipleri belli oldu.
Kura çekimi sonrası oluşan gruplar şu şekilde:
A GRUBU: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova
B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg
C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus
D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık
E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan
F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta
G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya
H GRUBU: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra
I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino
J GRUBU: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Liechtenstein
Elemelerin maç takvimi
1.hafta: 21-23 Mart 2019
2.hafta: 24-26 Mart 2019
3.hafta: 7-8 Haziran 2019
4.hafta: 10-11 Haziran 2019
5.hafta: 5-7 Eylül 2019
6.hafta: 8-10 Eylül 2019
7.hafta: 10-12 Ekim 2019
8.hafta: 13-15 Ekim 2019
9.hafta: 14-16 Kasım 2019
10.hafta: 17-19 Kasım 2019
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