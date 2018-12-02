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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 eleme grubundaki rakipleri belli oldu

12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020 Finalleri öncesi eleme grupları kura çekimi yapıldı. Milli takımımızın rakipleri belli oldu.

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Kura çekimi sonrası oluşan gruplar şu şekilde:

A GRUBU: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H GRUBU: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J GRUBU: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Liechtenstein

Elemelerin maç takvimi

1.hafta: 21-23 Mart 2019

2.hafta: 24-26 Mart 2019

3.hafta: 7-8 Haziran 2019

4.hafta: 10-11 Haziran 2019

5.hafta: 5-7 Eylül 2019

6.hafta: 8-10 Eylül 2019

7.hafta: 10-12 Ekim 2019

8.hafta: 13-15 Ekim 2019

9.hafta: 14-16 Kasım 2019

10.hafta: 17-19 Kasım 2019

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