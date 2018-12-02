Milli Takım'ın EURO2020 elemeleri fikstürü belli oldu

İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belirlenen fikstüre göre Milli Takımımız, ilk maçını 22 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-Yıldızlılar, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019'da Moldova ile yapacak.

A Milliler, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak. EURO 2020 elemeleri H Grubu fikstürü şöyle: