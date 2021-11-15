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Spor

Milli Takım'ın Karadağ karnesi

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile yaptığı 3 maçtan 1'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:02
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son maçında salı günü karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 4. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Karadağ 4 golle cevap verdi.

SON İKİ MAÇ BERABERE

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

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