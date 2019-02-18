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Milli tekvandocu Selen Gündüz'den herkesi gururlandıran hassasiyet

4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası'nda altın madalya kazanan Selen Gündüz'ün madalya töreni sırasındaki bayrak hassasiyeti herkesin beğenisini topladı.

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Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyona 37 kiloda altın madalya kazanan Selen Gündüz'ün bayrak hassasiyeti damga vurdu.
 
KİBARCA GEREKENİ YAPTI!
 
Altın madalya kazanan Selen Gündüz, madalya töreni sırasında kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine kibar bir şekilde izin vermedi. Türk bayrağını yeniden öne doğru açan Selen'in milli hassasiyeti özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı.
 
Yaşananlarla ilgili olarak 24TV'ye konuşan milli tekvandocu Selen Gündüz şunları söyledi:
 
Kürsüde o kendi bayrağını öne çıkarmaya çalıştı, ben de buna izin vermeyerek kendi bayrağımızın önde görülmesini istedim. Şampiyon olup bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşımızın orada okunması çok güzel bir duygu.
 
 
 

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